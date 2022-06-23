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Gündem Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan sınırında enselendi!
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Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan sınırında enselendi!

MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 09:08:00 -
Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan sınırında enselendi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." denildi.

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Yorumlar

Şamver

Öttürün hepsini vatan hainlerinin.

Ayhan Birol

Kızım madem suçun yok gizli kapaklı neden kaçmaya çalışırsın.
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