Fetullah Gülen'in şoförü yakalandı FETÖ elebaşı Fetullah gülen'in özel şoförü, kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü İstanbul'da yakalandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü, kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü ve örgütte üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet D. tutuklandı.

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