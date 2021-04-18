Fetullah Gülen'in 'Biseksüel' sapık 'pedofili' gelini Elif Şafak: Bakın ülkemizi nasıl karaladı!

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FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in gelini... Sapık bir 'pedofili' yazarı... Bunların yanı sıra LGBTİ'li azgınları temsil eden B harfinin açılımı, 'Biseksüel' olduğunu itiraf etmiş bir sapkın... Hala kimin koruması altında kalarak ceza almadığı öğrenilemeyen sapık yazar, Angelina Jolie ile İstanbul Sözleşmesi'ni konuşarak, ülkesi Türkiye'yi karaladı.

Jolie'den sözleşme değerlendirmesi!

İkili sapkınlar, TIME dergisinde yayımlanmak üzere, Zoom bağlantısı ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Angelina Jolie, yüz karamız Elif Şafak'a, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini şöyle yorumladı:

"İsminden de anlaşıldığı gibi Türkiye, 10 yıl önce imzalandığında bu insan hakları anlaşmasının başını çekmişti. Türkiye hükümeti, anlaşmanın 'eşcinselliği normalleştirmek' ve Türk aile değerlerinin altını oymak için kullanıldığını savundu. Bu kararı eleştirenler bunun, hükümetin, kadınlar ve azınlıklar pahasına muhafazakâr müttefiklerinin gözündeki pozisyonunu iyileştirme girişimi olduğunu söylüyor."

'Ülkemizi temsilen' Türkiye'yi karalayan sapık!

Jolie adlı kadın, Şafak'a, 'Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, Türkiye'de kadın hakları açısından ne anlama geliyor?' diye sordu. Fetullah Gülen'in gelini, sapkı Elif Şafak, şöyle cevap verdi:

"Bunun, kadınlar, çocuklar ve LGBTQ toplumu için felaket içeren sonuçları olacak önemli bir gerileme olduğunu düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi, şiddete karşı savunmasız olan herkesi korumak adına elimizde bulunan en ilerlemeci uluslararası anlaşma. Eğer birinin canı yanıyorsa, istismar yaşıyorsa bu özel bir durum değildir. Dört duvar arasında kalamaz. Bu sessizlik duvarlarını yıkmamız gerekiyor. Pek çok ülkede tecavüzcülere, mağdurla evlenmeleri durumunda cezasını düşüren inanılmaz sorunlu uygulamalar var."

Kimse hesabını sormadı

Elif Şafak, iğrenç zihnindeki cümleleri Roman'ına yansıtarak, pedofili sapkınlığını sayfalara aktarmıştı. Burada yayımlamaktan imtina ettiğimiz o iğrenç satırlar için, hala Şafak'a hesap soran olmadı!