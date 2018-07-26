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"Fetullah Gülen'i öldürdüler" dedi, mezarının yerini söyledi!

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, FETÖ lideri Fetullah Gülen hakkında büyük ses getirecek açıklamalar yaptı. Akşit, "Fetullah Gülen öldü" dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 19:23
"Fetullah Gülen'i öldürdüler" dedi, mezarının yerini söyledi!

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

Akşit FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Cevat Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü hanımefendi, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " diye konuştu.

İlahiyatçı Akşit sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar.

Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü.

İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

AKŞİT FETÖ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORDU

Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.

KANSER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. (SuperHaber)

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 19:23
  1. Prof. Dr. Cevat Akşit
  2. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
  3. Gülen öldü mü
  4. Gülen'in mezarının yeri

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