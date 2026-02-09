Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

  • İSTANBUL
Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. İşte ayrıntılar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 2 haftada jandarma tarafından 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatta olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını gerçekleştiren ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan şüphelilere yönelik jandarma personeli tarafından operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Şüphelilere ilişkin adli süreçler konusunda bilgi veren Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik 29 ilde jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan personeli emeklerinden ötürü tebrik ederek, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." görüşünü paylaştı.

