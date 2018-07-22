Fetullah Gülen ve Adnan Oktar birlikte konferanslar vermiş

Hakkındaki birçok suçtan dolayı gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fetullah Gülen'le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı.

FETULLAH GÜLEN'LE KONFERANSLAR DÜZENLEMİŞ!

Polise verdiği ifadede kaçamak cevaplar veren Oktar'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fetullah Gülen'le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar'ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar'ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı belirlendi.

'MEHDİ BENİM, FETULLAH YARDIMCIM'

1986 yılında gözaltına alınmasının ardından mehdi olduğunu iddia ettiği için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Adnan Oktar'ı burada ilk muayene eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, Hatta Adnan Oktar kendisinin mehdi, Fetullah Gülen'in de yardımcısı olduğunu söylüyordu. Kendisini mehdi zannedenlerin zayıf noktası fazla özgüven sahibi olmalarıdır. Bu nedenle her türlü rezilliği yapabiliyorlar. Her türlü hataya açıklar, zaten bu yüzden de yakalanıyorlar" demişti.

(Yeni Şafak)