"Fetullah Gülen devleti" diyen Çölaşan'ı terletecek sözler!

yeniakit.com.tr Akit TV’de, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yorumlarıyla gündemi değerlendirdi. Son günlerde Sözcü ve Türkiye gazetesi arasındaki tartışmanın anımsatıldığı programda, bugün Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur’un, Sözcü’nün paralı kalemşörü Emin Çölaşan’a yönelik sözleri de konuşuldu. Sunucu Fatin Dağıstanlı, Fuat Uğur’un da eskiden FETÖ’yü övdüğünü hatırlatınca Karahasanoğlu, söz konusu sözlerin 17-25 hain darbe girişiminden önce olabileceğini belirtti.

Çölaşan’ı terletecek sözler

Çölaşan’ın ise hem 17-25 Aralık darbe girişiminden, hem de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’yü savunma mahiyetinde sözleri olduğunu ifade eden Karahasanoğlu şunları söyledi:

17-25 Aralık’tan sonra sayısız yazısı vardır. Hatta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile kısmen savunma mahiyetinde, o ‘Cemaati savunma günü bugün’ diye yazdığı yazı, veyahut da HDP’ye oy verilmesini istediği yazılar 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonrasında dahi söz konusu olmuştur. Bugün dahi, Güneydoğu’da HDP’ye oy verilmesi, ‘Aman sakın ha, AK Partililer orada belediye kazanmasın’ şeklinde sözlere sahip bir Emin Çölaşan profili var karşımızda. Dolayısıyla ben bu noktada Fuat Uğur’a haklılık veriyorum, gerçekten bir dönüm noktası olan 17-25 Aralık’tan sonraki bizim için önemlidir.

“Emin Çölaşan da yazmış, geçen gün hatırlatıyordu” diyen Karahasanoğlu, “E peki, sen 1999’da görmüşsün, diyelim ki biz göremedik, peki 99’da gördüğün o hain devlet yapılanmasını, nasıl ‘Cemaati savunma günü bugün’ diyerek te’vil edebiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Nasıl bunu izah edebiliyorsun, ‘Çık karşımıza anlat’ derim.” diye konuştu.