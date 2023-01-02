Fetullah Gülen, bu haberi duyunca düşüp bayılacak

Nedim Şener, 2023'te FETÖ ile ilgili hem birinci derece mahkemeler hem İstinaf hem de Yargıtay tarafından kararlar çıkacağını belirterek, bunlardan en önemlisinin, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin FETÖ yöneticiliğinden yargılanan Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem hakkında verdiği ve Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’nun onadığı beraat kararı olduğunu ifade etti.

Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu'nun, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin beraat kararını değiştirerek gerekçeli kararın yayınlanacağını bildirdiğini aktaran Şener, Hürriyet gazetesindeki FETÖ'yü üzecek yazısında şunları kaydetti:

"2023 yılının en önemli gelişmelerinden bazılarını, Türk yargısından terör örgütleri PKK’nın siyası kolu HDP ve Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili çıkacak kararlar oluşturacak.

Anayasa Mahkemesi, hakkında kapatma davası devam eden PKK/HDP ile ilgili kararı verecek.

Yargıtay Başsavcılığı, 2021 yılında yaptığı başvuruda PKK/HDP’nin kapatılmasının yanında Hazine yardımının engellenmesini talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi o aşamada tedbir kararına gerek görmemişti. Ancak aradan geçen zamanda HDP, terör örgütü PKK ile ilişkisine ve sözcülüğüne devam etti. Yargıtay Başsavcılığı yaşanan gelişmeleri göz önüne alarak 10 Ocak 2023’e kadar partilerin hesaplarına geçecek Hazine yardımının HDP’ye ödenecek kısmının durdurulmasını yeniden talep etti.

PKK/HDP’YE YARDIM KARARI 6 OCAK’TA

Başsavcılık talebini şu cümlelerle yineledi: “Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına gelindiği de gözetilerek; davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak; talebimizin ivedilikle görüşülüp devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.”

Anayasa Mahkemesi 6 Ocak 2023 günü Yargıtay Başsavcılığı’nın toplam tutarı 536.5 milyon TL olan Hazine yardımı üzerinde tedbir kararı konması talebini görüşecek. İlerleyen zamanlarda ise kapatma ile ilgili talebi karara bağlayacak. PKK/HDP’lilerin beklentisi de Hazine yardımının durdurulacağı yönünde. Zaten yalnızca olası bir kapatma değil, Hazine yardımının durdurulması kararına karşı hazırlıklarını yapmış durumdalar.

FETÖ’CÜLERE BAYRAM ETTİREN KARAR

Gelelim diğer önemli konuya...

Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili hem birinci derece mahkemeler hem İstinaf hem de Yargıtay tarafından da kararlar çıkacak.

Bunlardan en önemlisi, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin FETÖ yöneticiliğinden yargılanan Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem hakkında verdiği ve Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’nun onadığı beraat kararı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Birol Erdem hakkında şu kararı vermişti: “Örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibarıyla örgütün nihai amacını bilmediğinden hareketle, Türk Ceza Kanunu (TCK) 30/1 maddesinde düzenlenen ‘Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen’ bir kişi, kasten hareket etmiş olmaz.”

Böylece, “7 Şubat 2012 MİT Müsteşarı’nın tutuklanma girişimi ve 17/25 Aralık 2013 operasyonlarına kadar örgütün nihai amacını bilmiyordum” yalanını söyleyen FETÖ’cüler, kararın Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu tarafından bu şekilde onanması üzerine “Bu kararla tüm FETÖ davaları düşer” diyerek adeta bayram ettiler. Bu kararın, FETÖ yöneticiliğinden, üyeliğinden yargılananların tamamına uygulanacağını düşünen FETÖ’nün firari yargı mensupları ile hukuk yapılanması örnek bir dilekçe hazırlayarak aralarında paylaştılar.

‘ERDEM BİLMİYORSA BİZ NE BİLELİM’

FETÖ’cü avukatların, yargılaması süren, dosyası bölge idare mahkemelerinde ve Yargıtay’da olanlar için hazırlayıp mahkemelere verdikleri tek tip dilekçede:

“Birol Erdem hakkında verilen ve Yargıtay Genel Kurulu’nun onadığı Yargıtay 9. Dairesi kararında, suç tarihi itibarı ile nihai amacın genel olarak kamuoyu tarafından da bilinmediği kabul edilmektedir. İşgal ettiği resmi makam nedeni ile resmi kaynaklara, dolayısı ile ‘nihai amacını bilme’ konusunda çok daha geniş imkânlara sahip bir kişinin dahi bu amacı bilmediği Yargıtay’ın en üst karar mercii tarafından kabul ediliyorsa, bu kaynaklara çok daha uzak olan şahsımın bu amacı bilebilmesi mümkün değildir” diyerek beraat talebinde bulundular.

Öte yandan örgütün “nihai amacını bilmemek” gibi yalan bir gerekçeye sığınılırken, Yargıtay tarafından FETÖ üyeliği için delil kabul edilen ByLock kullanmak, Bank Asya’ya para yatırmak, FETÖ’nün okullarına kayıtlı olmak, dernek ve gazetelerine abone olmak, “Kimse Yok Mu Derneği”ne bağış yapmak gibi durumların da aynı kapsamda değerlendirilerek beraat verilmesi istendi.

YARGITAY, KARAR DÜZELTME İLE YAYINLANACAK

Bu konudaki yazılarım üzerine “Birol Erdem hakkındaki kararı fecaat olarak değerlendiren” Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin beraat kararını değiştirerek gerekçeli kararın yayınlanacağını bildirdiler.

Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’nun 21 üyesinden 19’unun onama verdiği beraat kararının, “Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 30/1 maddesinde düzenlenen “hatanın şartlarının olmadığı” belirtilerek, “bu madde uygulamasına yönelik hüküm kısmının çıkarılmasına...” dayanılarak verildiği hatırlatıldı.

‘HATA’ YERİNE DEVLETE YARDIM

Böylece açıklanacak gerekçeli kararda; “...sanık Birol Erdem özelindeki deliller değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği belirtilerek; eğitim ve ahlak hareketi olduğuna halkı inandıran FETO/PDY yapılanmasının devleti ele geçirmeyi hedefleyen bir örgüt olduğu anlaşıldığında; sanığın, devlete operasyon yapan bu örgütle 2012 yılından itibaren mücadelesi dosya kapsamı ile sabit görülmekle beraatına karar verilmesi...” ifadesiyle beraat kararında değişiklik yapılacak.

Böylece, TCK/30/1’deki “Hata” maddesi yerine Birol Erdem’in 7 Şubat 2012 MİT Müsteşarı’nın tutuklanması girişimi sonrası örgüt ile ilgili bilgileri paylaşması, 17/25 Aralık 2013 operasyonları sonrası örgüt ile mücadele etmesi dikkate alınarak onanan beraat kararının diğer FETÖ davalarında emsal olması önlenmiş olacak."