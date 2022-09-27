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Medya Fetullah, bu fareyi arayıp “Aferin” diye pışpışlıyordur! Ahmet Hakan, bu lafı kime söyledi
Medya

Fetullah, bu fareyi arayıp “Aferin” diye pışpışlıyordur! Ahmet Hakan, bu lafı kime söyledi

Geçenlerde FETÖ'cü Cevheri Güven’in bir videosuna denk geldiğini ifade eden Ahmet Hakan, "Herif, öyle bir ustalıkla gizliyor ki Fetullah’ın kirli mendilini koklayan bir FETÖ faresi olduğunu... Zannedersin ki... FETÖ ile bir dirhem iltisakı bile yok" dedi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında "Size bir şey söyleyeyim mi? Fetullah var ya Fetullah... Her videosundan sonra bu Cevheri faresini arayıp 'Aferin' diye pışpışlıyordur" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 14:53:00 - 2022-09-27 14:54:15
Fetullah, bu fareyi arayıp "Aferin" diye pışpışlıyordur! Ahmet Hakan, bu lafı kime söyledi

Geçenlerde FETÖ'cü Cevheri Güven’in bir videosuna denk geldiğini ifade eden Ahmet Hakan, "Herif, öyle bir ustalıkla gizliyor ki Fetullah’ın kirli mendilini koklayan bir FETÖ faresi olduğunu... Zannedersin ki... FETÖ ile bir dirhem iltisakı bile yok" dedi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında "Size bir şey söyleyeyim mi? Fetullah var ya Fetullah... Her videosundan sonra bu Cevheri faresini arayıp 'Aferin' diye pışpışlıyordur" ifadelerini kullandı. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Cevheri Güven’in bir videosuna maruz kaldım sosyal medyada dolaşırken. Kaçamadım. Biraz bakayım bari dedim. Herif, öyle bir ustalıkla gizliyor ki Fetullah’ın kirli mendilini koklayan bir FETÖ faresi olduğunu...

Zannedersin ki...

FETÖ ile bir dirhem iltisakı bile yok.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

*

Fetullah var ya Fetullah...

Her videosundan sonra bu Cevheri faresini arayıp “Aferin” diye pışpışlıyordur. Hatta içtiği çayın artığını buna gönderdiği bile oluyordur.

*

Bunun için yemin edebilirim ama ispatlayamam."

 

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