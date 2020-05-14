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Gündem

FETÖ'yü deşifre eden gazeteciden flaş 'CHP' açıklaması

FETÖ'yü deşifre eden Gazeteci Fazıl Duygun, Türkiye'yi ABD'ye şikayet eden CHP'nin mandacılığını açıkça ifşa ettiğini belirterek "CHP artık, ABD ve NATO'nun Türkiye'nin işgalini istemektedir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:51:00 -
FETÖ'yü deşifre eden gazeteciden flaş 'CHP' açıklaması

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın, ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik ve Casusluğa Karşı Koyma Departmanı bünyesinde faaliyet yürüten FARA’ya hazırladığı raporda, Türkiye koronavirüs salgınına karşı önlem alınmadığı gerekçesiyle şikayet edildi.

Buna tepki gösteren Gazeteci Fazıl Duygun, "CHP bir, iç ve dış milli güvenlik sorunudur. CHP mandacılığını açıkça ifşa etmiştir. CHP artık, ABD ve NATO'nun Türkiye'nin işgalini istemektedir." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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