FETÖ’yü de finanse etmişler! 73 sanıklı ‘Bataklık’ dâvâsı başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 30 Haziran 2020’de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından ‘Bataklık’ı başlattıklarını duyurmuş, haklarında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74’ü gözaltına alınmış, çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu.
Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ’ye finans sağladığı da ortaya çıkmıştı. Örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 73 sanıklı davanın ilk duruşması, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.