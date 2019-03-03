FETÖ'ye Pazar baskını! 5 muvazzaf asker...
Erzincan merkezli beş ilde yürütülen FETÖ operasyonunda, 5 muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.03 Mart 2019 Pazar 16:15
Erzincan merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 5 muvazzaf askerin de olduğu 7 zanlı yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
7 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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