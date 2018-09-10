FETÖ'ye koğuş raporu

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in cezaevindeki örgüt üyelerinin önde gelen isimlerini koğuşlarda adım adım takip ettirip rapor hazırlattığı ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın hazırladığı 'FETÖ Emniyet Mahrem Yapı' dosyasına, cezaevinden 'yurt' diye bahseden örgüt yöneticilerinin, cezaevindeki eski polis müdürlerinin durumu hakkında tek tek rapor hazırladıkları ortaya çıktı.

KOĞUŞTA İTAATE DEVAM!

AKŞAM'ın ulaştığı rapora göre, FETÖ'cülerin, cezaevindeki polis müdürlerinin çocuklarını takip ettikleri raporlarına da yansıdı. İtaat durumunu gösteren bilgiler verildiği ortaya çıkan raporda, "Hiçbir abimizden serzeniş ve şikayet olmamıştır'" bilgisi verildiği öğrenildi. Raporda, "İstanbul'da yurtta kalan Ramazan Akyürek (Eski İstihbarat Daire Başkanı) abinin hiçbir serzenişi olmadı. Israrlarımıza rağmen hiç maddi destek almadı üstelik hizmetlerini abla aracılığıyla gönderiyor" ifadeleri yer aldı.

NAZLI ILICAK SAVUNUYOR

Raporun Ali Fuat Yılmazer ile ilgili bölümünde ise, ''İstanbul'da yurtta olan Ali Fuat Yılmazer (İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü), Halim isminde bir arkadaşımız ile beraber kalıyor. Genel olarak durumu iyi ama aile özlemi çekiyor. Medyada haklılığımızı Nazlı Hanım'dan (Nazlı Ilıcak) başka izah eden yok diyor'' denildiği görüldü.