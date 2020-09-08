FETÖ'ye 'kaymakam' darbesi: "Kesin bilgiler var"

Yurtiçinde FETÖ’ye karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında çok sayıda mülki amir görevinden uzaklaştırıldı.

Aralarında kaymakam, vali yardımcısı ve kaymakamlıktan gelen hukuk müşavirlerinin de bulunduğu 40’a yakın isim terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kaymakam, vali yardımcısı ve kaymakam kökenli hukuk müşavirlerinin bulunduğu 40’a yakın mülki amir görevden uzaklaştırıldı.

Görevden alınan kaymakamlar arasında Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu da bulunuyor.

Kaymakamların yanı sıra bazı illerin vali yardımcılarının da soruşturma kapsamında görevine son verildi.

Görevden alınan vali yardımcıları arasında Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç, Bingöl vali yardımcıları Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran ile Tunceli vali yardımcısı Akın Zor da yer alıyor.

“Kesin bilgiler var ama paylaşamam”

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, kendi ilinde sürdürülen FETÖ soruştuması ile ilgili konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 35 civarında kaymakam hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığını paylaşan Erzurum Valisi Okay Memiş, görevden alınan kişilerin terör örgütü ile bağlantılı olduklarına dair kesin deliller olduğunu söyledi.

Vali Memiş şunları ifade etti;

“Bizim de 3 ilçemizde kaymakamlar görevden uzaklaştırıldı. Bu idari bir tedbir, özel bir çalışma. Bu devlet büyük bir devlet, temizlendikçe güçleniyoruz. FETÖ’nün uyguladığı ankesörlü telefonla görüşmeler gibi çok farklı yöntemler var. Bunları tespit ediyoruz veya itirafçı ‘Benim liderim buydu’ deyip isim veriyor. Her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamıza yol açıyor. Çok kozmik bir yapılanma. Öyle tahmin ediyorum, bu kişiler 2016’dan önce görevdeydi, çünkü birkaçı kıdemli kaymakam. Yani irtibatını kesmediğini tespit ediyoruz. Elde daha kesin bilgiler var ama paylaşamam çünkü soruşturma devam ediyor. Neden görevden alındıklarını devlet olarak biz biliyoruz. Yani pes doğrusu.”