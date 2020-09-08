  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'ye 'kaymakam' darbesi: "Kesin bilgiler var"
Gündem

FETÖ'ye 'kaymakam' darbesi: "Kesin bilgiler var"

İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kaymakam, vali yardımcısı ve kaymakam kökenli hukuk müşavirlerinin de olduğu 40’a yakın mülki amir görevden alındı. Konuyla ilgili konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş “Bu kişiler 2016’dan önce görevdeydi. İrtibatı kesmedikleri tespit edildi. Elde daha kesin bilgiler var ama paylaşamam çünkü soruşturma devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 07:47:00 -
FETÖ'ye 'kaymakam' darbesi: "Kesin bilgiler var"

Yurtiçinde FETÖ’ye karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında çok sayıda mülki amir görevinden uzaklaştırıldı.

Aralarında kaymakam, vali yardımcısı ve kaymakamlıktan gelen hukuk müşavirlerinin de bulunduğu 40’a yakın isim terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kaymakam, vali yardımcısı ve kaymakam kökenli hukuk müşavirlerinin bulunduğu 40’a yakın mülki amir görevden uzaklaştırıldı.

Görevden alınan kaymakamlar arasında Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu da bulunuyor.

Kaymakamların yanı sıra bazı illerin vali yardımcılarının da soruşturma kapsamında görevine son verildi.

Görevden alınan vali yardımcıları arasında Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç, Bingöl vali yardımcıları Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran ile Tunceli vali yardımcısı Akın Zor da yer alıyor.

“Kesin bilgiler var ama paylaşamam”

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, kendi ilinde sürdürülen FETÖ soruştuması ile ilgili konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 35 civarında kaymakam hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığını paylaşan Erzurum Valisi Okay Memiş, görevden alınan kişilerin terör örgütü ile bağlantılı olduklarına dair kesin deliller olduğunu söyledi.

Vali Memiş şunları ifade etti;

“Bizim de 3 ilçemizde kaymakamlar görevden uzaklaştırıldı. Bu idari bir tedbir, özel bir çalışma. Bu devlet büyük bir devlet, temizlendikçe güçleniyoruz. FETÖ’nün uyguladığı ankesörlü telefonla görüşmeler gibi çok farklı yöntemler var. Bunları tespit ediyoruz veya itirafçı ‘Benim liderim buydu’ deyip isim veriyor. Her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamıza yol açıyor. Çok kozmik bir yapılanma. Öyle tahmin ediyorum, bu kişiler 2016’dan önce görevdeydi, çünkü birkaçı kıdemli kaymakam. Yani irtibatını kesmediğini tespit ediyoruz. Elde daha kesin bilgiler var ama paylaşamam çünkü soruşturma devam ediyor. Neden görevden alındıklarını devlet olarak biz biliyoruz. Yani pes doğrusu.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde
Ekonomi

Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay bulunan doğal gaz keşfine ilişkin, Türkiye'nin doğal gaz ..
Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama
Gündem

Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının yankıları sürüyor. Ayasofya ve Kariye'nin camiye çevrilmesine gerek olmadığını ileri süren İsta..
İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'
Dünya

İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyararak, ‘’Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya a..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı