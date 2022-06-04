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Gündem FETÖ’ye göz kırpmıştı! Mehmet Öz senatoyu kazandı
Gündem

FETÖ’ye göz kırpmıştı! Mehmet Öz senatoyu kazandı

FETÖ elebaşının yaşadığı ABD Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 07:30:00 -
FETÖ’ye göz kırpmıştı! Mehmet Öz senatoyu kazandı

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Washington Post Gazetesi'ne verdiği mülakatta FETÖ'ye açıktan destek vermişti. Cumhuriyetçi Senatör adayı olan Öz, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 'dokunulamaz' olduğunu ifade edip, "Pensilvanya'da kalacak" diyerek FETÖ’nün desteği ile senato adaylığını kazandı.

ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden Pennsylvania'dan aday olan Öz’ün rakibi Dave McCormick, ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti.

McCormick, yaptığı açıklamada, ''Bugün, Öz'ü arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettim.'' dedi.

Mehmet Öz ise Senato seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan McCormick'e, Twitter hesabından teşekkür etti.

Eski başkan Donald Trump'ın da desteklediği Dr. Öz, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı John Fetterman ile yarışacak.

Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz’ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs'ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmıştı.

25 Mayıs'ta ise Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklanmıştı.

Mehmet Öz Senatörlük için FETÖ'ye gözmü kırptı?
Mehmet Öz Senatörlük için FETÖ'ye gözmü kırptı?

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Mehmet Öz Senatörlük için FETÖ'ye gözmü kırptı?

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Yorumlar

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Adami kazanmak lazim boyle kategorize etmek birsey kazandirmaz dusmanlarimizla bile oturup konusuyoruz, buna gercekleri anlatip destek alamayacaksak ele nasil anlatalim tam tersine tebrik etmek lazim
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