  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hindistan ve birçok ülkeye dev sipariş! Türkiye'ye talep var! Bu kez Türkiye'nin gülü gündem oldu

Mete Yarar, "ANKA-3'ün bir sorunu var" demişti! Son testten gelen görüntüler gündeme oturdu

Türkiye'yi vurma planları yapan ülkeye gizli silahları yolladılar! İçlerinde beyaz fosfor silahları da var

ABD'nin Gazze'de yaptığı dandik iskelenin maliyeti açıklandı!

Türk Savunma Sanayii heyecanlandırıyor! Son 2 ayda 49 caydırıcı hamle: BAYKAR, TUSAŞ, ASELSAN...

UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran kararı!

Türk İHA'sı Hindistan'ı ayağa kaldırdı! Acil olarak 31 tane sipariş verdiler

Daha 2 yıl önce Mit mensubumuzun fotoğrafını deşifre etmişlerdi! Komuta kademesinden Oda TV'ye yoğun ilgi

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rusların Türkiye'de ödeme yapmasının beş yolu

DEM'li Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı
Gündem FETÖ'ye göz açtırılmıyor! 17 ilde 77 FETÖ’cü gözaltına alındı Hala fare gibi saklanıyorlar
Gündem

FETÖ'ye göz açtırılmıyor! 17 ilde 77 FETÖ’cü gözaltına alındı Hala fare gibi saklanıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-06-06 08:42:00 - 2024-06-06 08:49:20
FETÖ'ye göz açtırılmıyor! 17 ilde 77 FETÖ’cü gözaltına alındı Hala fare gibi saklanıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında yer alan ve ankesörlü telefonla itilişim kurdukları belirlenen şüphelilere yönelik olarak 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ’cülere göz açtırılmayacağının altını çizerek mücadelede kararlılık mesajını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

 MAHREM YAPILANMADA YER ALDILAR

Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ile teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

 "FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen getiriliyor mu? Cevap geldi!
Türkiye'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen getiriliyor mu? Cevap geldi!

Aktüel

Türkiye'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen getiriliyor mu? Cevap geldi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ölmedi demeye getiriyorlar! FETÖ’nün yeni fotoğrafı ortaya çıktı
Ölmedi demeye getiriyorlar! FETÖ’nün yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Gündem

Ölmedi demeye getiriyorlar! FETÖ’nün yeni fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ'den 15 Temmuz itirafları! Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları! Bizim yaptığımızı kimse bilmesin

Gündem

FETÖ'den 15 Temmuz itirafları! Bizim yaptığımızı kimse bilmesin

FETÖ içinde ‘yamyamlar’ savaşı! İşte şok eden ayrıntılar! "Bu çakallar doymadı"
FETÖ içinde ‘yamyamlar’ savaşı! İşte şok eden ayrıntılar! "Bu çakallar doymadı"

Medya

FETÖ içinde ‘yamyamlar’ savaşı! İşte şok eden ayrıntılar! "Bu çakallar doymadı"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23