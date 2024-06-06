FETÖ'ye göz açtırılmıyor! 17 ilde 77 FETÖ’cü gözaltına alındı Hala fare gibi saklanıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

MAHREM YAPILANMADA YER ALDILAR

Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ile teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.