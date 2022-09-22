FETÖ’ye FETÖ diyemeyen DEVA’lı! "Fetullah Gülen Cemaati’ne mensup olanlar.."
CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV canlı yayınında konuşan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, FETÖ’den, “Fetullah Gülen Cemaati” diye bahsetti.
Yeniakit.com.tr
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin Halk TV canlı yayınında konuştu.
DEVA’LI Şahin, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan FETÖ’cüleri savundu. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşın örgüte FETÖ diyemeyen İdris ŞAHİN, FETÖ’den, “Cemaat” diye bahsetti.
“Sadece Fetullah Gülen Cemaati’ne mensup olanlar değil…”
Şahin, kamuoyunun tepkisini çeken şu ifadeleri kullandı:
KHK’larla pek çok insan mağdur edildi. Sadece Fetullah Gülen Cemaati’ne mensup olanlar değil, aydınlar da mağdur edildi.