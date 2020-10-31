FETÖ’ye çomak sokan Özdağ: Bana ‘vahşi Batı’daki siyasal linç yapılıyor

Özdağ, yaptığı açıklamada, şöyle devam etti: “İl başkanı, bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamış, bunun yerine mahkemeye verdiği dilekçeden başlayarak, televizyonlarda ve teşkilatlarda bana hakaret etmiştir. Yetkililer; süreci, Türkiye’de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti’yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir.”