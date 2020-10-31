FETÖ’ye çomak sokan Özdağ: Bana ‘vahşi Batı’daki siyasal linç yapılıyor
Partisince Disiplin Kurulu’na sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, sürecin, İP Disiplin Yönetmeliği’ne göre ilerleyen bir hukuki süreç olmadığını belirterek, “Siyasal kampanya çerçevesinde ‘vahşi Batı’daki siyasal linç’ ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir” dedi.
Özdağ, yaptığı açıklamada, şöyle devam etti: “İl başkanı, bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamış, bunun yerine mahkemeye verdiği dilekçeden başlayarak, televizyonlarda ve teşkilatlarda bana hakaret etmiştir. Yetkililer; süreci, Türkiye’de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti’yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir.”