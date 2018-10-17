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FETÖ'ye 'askeri mahrem imam' operasyonu!

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "askeri mahrem imamı" olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:50
FETÖ'ye 'askeri mahrem imam' operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık iki yıldır firari olan M.O. ile karısı F.O'yu Hatay'ın İskenderun ilçesinde örgüte ait hücre evinde yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlıların Konya'da örgüt içerisinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Kayseri'ye geldikleri belirlendi.

'Askeri mahrem imamı' olduğu tespit edildi

Zanlılardan M.O'nun "askeri mahrem imamı" olduğu, Kayseri'ye "eğitim danışmanı" olarak gönderildiği, F.O'nun da Kayseri'de örgütün "il ablası" ve "il sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan M.O. mahkemece tutuklandı, karısı F.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:50
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Hatay
  4. fetö

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