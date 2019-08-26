FETÖ'ye art arda darbe! 2 kritik isim yakalandı Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişimiyle karanlığa gömmek isteyen FETÖ'ye karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ederken, örgütün 2 üst düzey ismi kıskıvrak yakalandı.

15 Temmuz gecesi silahların namlularını halka çevirip milli iradeye darbe vurmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar olağan hızıyla devam ediyor. Terör örgütüne yönelik düzenlenen son operasyonlarda bir üst düzey isim ve bir sözde yönetici yakalandı. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon FETÖ'ye karşı amansız mücadelesine devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla örgütün sözde yöneticilerinden Reşat Nazmi Oral'ı kıskıvrak yakaladı. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici, Ankara'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı. Firari FETÖ'cü Niğde'de yakalandı Reşat Nazmi Oral'ın yakalandığı haberinin üstünden kısa bir süre sonra ise, hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü 1 kişinin de yakalandığı bilgisi geldi. Niğde’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan GESİAD üyesi ve tepe yönetimle bağlantısı bulunduğu iddia edilen firari FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı. Cezaevine gönderildi Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, firari FETÖ/PDY üyesi F.T., yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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