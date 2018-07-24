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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu: 9 kişi tutuklandı

12 ilde Kars merkezli FETÖ'ye soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle salıverildi.

24 Temmuz 2018 Salı 16:22
FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Kars, Ankara, İstanbul, Bartın, Tunceli, Tekirdağ, Adana, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin ve Amasya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt sorumlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan zanlılardan 9'u sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

12 ilde Kars merkezli 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen ya da muvazzaf 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve 5 astsubay gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:22
  1. Kars
  2. Türkiye
  3. Tunca
  4. Rifat Hisarcıklıoğlu
  5. Akça
  6. Hisarcık
  7. İstanbul
  8. Balıkesir
  9. Bartın
  10. Emniyet Müdürlüğü
  11. Şanlıurfa
  12. Tekirdağ
  13. Ankara
  14. Tunceli
  15. Mersin
  16. Adana
  17. Hatay
  18. Türk Silahlı Kuvvetleri
  19. Amasya
  20. Cumhuriyet Başsavcılığı

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