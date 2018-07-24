FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Kars, Ankara, İstanbul, Bartın, Tunceli, Tekirdağ, Adana, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin ve Amasya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt sorumlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan zanlılardan 9'u sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

12 ilde Kars merkezli 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen ya da muvazzaf 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve 5 astsubay gözaltına alınmıştı.