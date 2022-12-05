  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan başbakan Meral Akşener taktiği kullandı. Kendi ordusunu dinletti

DİSK asgari ücret teklifini Türkiye'ye duyurdu! Böyle bir rakam ne duyuldu, ne görüldü... Rekor teklif

İmam ile müezzin faciayı önledi! Çocuk camiyi ateşe verdi

EYT’den emekli olacaklar! Prim borçları varsa ne yapacaklar?

Adalet uyuyor, magandalar tehdit saçıyor

2022’de geriye mi saracağız? Kışın ortasında İHL içinde anaokulu inşaatı

BAE Devlet Başkanı Nahyan, Katar Emiri Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştü! Ortak çalışma kararı

Ekrem'in yoldaşları ayvayı yedi: İBB’ye terör soruşturması için tarih verildi!

İtiraf edemedikleri bir şey var! Türkiye'nin anahtarını küresel güçlere teslim edecekler

TTB'den "sağlık susar" tehdidi... Fincancı'nın canı can halkın canı patlıcan!
Yaşam FETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
Yaşam

FETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Konya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 19:17:00 -
FETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 5 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23