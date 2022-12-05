FETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 5 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
4 şüpheli gözaltına alındı
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.