  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca sürücü için flaş karar! 12 gün sonra her arabada yasaklanacak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

TOGG’a nasıl çamur atacaklarını şaşırdılar! Şimdi de bu kepazelik çıktı! Her şey bitti, sırada bu üçkâğıt var

Ümit Özdağ'dan flaş “yerel seçim” kararı! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Kurt gazeteciden İYİ Parti ile ilgili bomba iddia! “Yazın bir köşeye” deyip şok haberi böyle duyurdu

Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar

1,9 milyon dolarlık kripto parasını kurtardı... Kaptırdığı hesabını bu yolla geri aldı... Dolandırıcılar, Ankaralı iş adamının hesabını ele geçirdi

Putin’den flaş karar! Bunu yapmasın da ne yapsın Allah aşkına? 

Nedim Şener vurdu, gol oldu! İmamoğlu’nun maskesini böyle indirdi! Eko, bu saatten sonra bir daha insan içine çıkamaz

PKK, gözünü batıya dikti! CHP ile ittifak karşılığında İstanbul'da bu iki belediyeyi istiyorlar! Resmen şok olacaksınız

65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar
Gündem FETÖ/PDY ve PKK'lı 12 kişi Yunanistan'a kaçacaktı: Terör örgütü şüphelileri cezaevine konuldu
Gündem

FETÖ/PDY ve PKK'lı 12 kişi Yunanistan'a kaçacaktı: Terör örgütü şüphelileri cezaevine konuldu

Yeniakit Publisher
2023-12-19 16:24:00 -
FETÖ/PDY ve PKK'lı 12 kişi Yunanistan'a kaçacaktı: Terör örgütü şüphelileri cezaevine konuldu

Terör örgütü şüphelileri Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

 

Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Yunanistan’a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY, 1 PKK, 1 silahlı yağma şüphelisi ve 1 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde 9’u FETÖ/PDY, 1’i PKK silahlı terör örgütüne üye olma, 1’i silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçları şüphelisi ve 1’i göçmen kaçakçılığı organizatörü olmak üzere toplam 12 kişi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23