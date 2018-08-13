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FETÖ'nün yüksek yargı teröristleri hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile HSYK üyesi teröristlerin yargılanmalarına devam ediliyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:34
FETÖ'nün yüksek yargı teröristleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay Üyesi Fatih Cihangir ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Cihangir, yakınları ve avukatının katıldığı duruşmada, tanık beyanları alındı. 

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, sanığı Adalet Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığında çalıştığı dönemden tanıdığını, 2011'de Danıştay ve Yargıtaya yapılan üye seçiminin ardından Danıştaya sonradan 3 üye daha seçildiğini, bunlardan birinin sanık Cihangir olduğunu anlattı. Erdem, sanığın 37 bin sicilli olması nedeniyle seçilmesine karşı olduklarını ancak, HSYK'nın cemaat mensubu üyelerinin ısrarıyla seçildiğini kaydetti. Bu ana kadar sanığın cemaatle bağlantısını bilmediğini söyleyen Erdem, örgütün yüksek yargıdaki etkinliğini kırmak amacıyla düzenledikleri toplantılara sanığı çağırmadıklarını aktardı.

ÜYE SEÇİLDİKTEN SONRA TANIŞMIŞLAR

Eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş ise sanıkla üye seçildikten sonra tanıştığını belirtti. Bektaş, sanığın 37 bin sicilli olması nedeniyle cemaatle bağlantılı olabileceği kanaatini taşıdığını bildirdi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katının ziyaret edildiği İstanbul gezisine sanığın katılıp katılmadığını hatırlamadığını savundu. Eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir de sanık ile 17/25 Aralık sürecinden önce Danıştay Genel Kurulunda birlikte görev yaptığını anlattı. Eyidemir, sanığın eylemlerine ilişkin somut bilgisi olmadığını ancak cemaate yakın isimlerle hareket ettiğini gözlemlediğini söyledi.

 İSTANBUL GEZİSİNDE TERÖRİSTBAŞININ KALDIĞI YERİ ZİYARET ETMİŞ

Daha sonra dosyaya gelen yazı cevapları okundu. Buna göre, sanığın telefonunun Danıştay üyelerinin FETÖ elebaşı Gülen'in FEM Dershanesindeki odasını ziyaret ettiği İstanbul gezisi sırasında İstanbul'dan sinyal verdiği belirtildi. Tanık beyanları ve dosyaya gelen belgeye karşı savunma için söz verilen Cihangir, söz konusu tarihlerde İstanbul'da olduğunu hatırlamadığını, böyle bir geziye katılmadığını ileri sürdü. Cihangir, geziye katılması halinde Vahit Bektaş'ın bunu hatırlaması gerektiğini savundu. Tanık beyanlarının somut bilgi ve belgeye dayanmadığını, dedikodu niteliğinde olduğunu da öne süren Cihangir, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Ekim'e bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:34
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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