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FETÖ'nün yüksek yargı teröristi ByLock'u inkar ettti

FETÖ üyeliğinden yargılanan Eski Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreteri Ufuk Yeşil, FETÖ adına himmet topladığı, HSYK seçimlerinde örgüt üyesi yargı mensupları adına oy istediği, örgütün hakim ve savcı çalışma evlerinde kaldığı suçlamalarına karşı kendini savundu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:15
FETÖ'nün yüksek yargı teröristi ByLock'u inkar ettti

Eski Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreteri Ufuk Yeşil'in "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Yeşil ile avukatları katıldı. Duruşmada, Mahkeme Başkanı, sanık hakkında dava dosyasına gelen tanık beyanlarını okudu. Tanık beyanlarında, FETÖ adına himmet topladığı, HSYK seçimlerinde örgüt üyesi yargı mensupları adına oy istediği, örgütün hakim ve savcı çalışma evlerinde kaldığı belirtilen Yeşil, iddialara ilişkin savunma yaptı. Yeşil, 2010 HSYK seçimlerinde ilgili hakim ve savcılarla mesleki konularda görüştüğünü, yargı mensuplarının seçimlerle ilgili fikir beyan etmesinin suç olmadığını ileri sürdü.

BYLOCK RAPORUNU REDDETTİ

"ByLock" kullandığına ilişkin raporları da reddettiğini belirten Yeşil, yeni bilirkişi raporu talep etti. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) üyesi olduğunu ifade eden Yeşil, o dönem derneğin yasal statüde faaliyet gösterdiğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı, sanık hakkındaki delillerin tam olarak toplanmamış olması gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Yeşil'in tutukluluk halinin devamına ve ByLock kullanımı konusunda yeni bilirkişi raporu alınması isteminin de reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:15
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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