  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'nün yeni hainliği ortaya çıktı! Köy köy dolaşıp zeki öğrencileri aramışlar
Gündem

FETÖ'nün yeni hainliği ortaya çıktı! Köy köy dolaşıp zeki öğrencileri aramışlar

Köylerde zeki öğrenci avına çıkan FETÖ'nün, örgüt mensuplarını kaymakamlığa hazırlama süreci ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 07:54:00 -
FETÖ'nün yeni hainliği ortaya çıktı! Köy köy dolaşıp zeki öğrencileri aramışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Eskişehir Sarıcakaya eski kaymakamı Mubarek Agitoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkemece kabul edilen iddianamede gizliliği sağlamak için operasyonel hat kullandığı belirtilen sanığın, 2010’daki KPSS sınavına da girdiği ve soruları önceden aldığı ifade edildi.

Zeki öğrenci aradılar

İddianamede, örgütün mülki idareye sızma hazırlıkları detaylarıyla anlatıldı. Buna göre, örgütün oluşturduğu heyetler, köylere yaptığı ziyaretlerde ortaokulda okuyan zeki ve çalışkan çocukları tespit etti. Bu kişiler ayrıca, üniversiteye hazırlık döneminde örgütün dershanelerine giden ve üniversiteyi kazanan ancak barınma sıkıntısı yaşayan ekonomik durumu kötü öğrencileri de ağlarına düşürerek örgüte kazandırdı.

Tam bağlılar kampa alındı

Örgüt, üniversiteye giriş sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise mülki idare amiri olabileceklerini düşündükleri kişileri, iktisadi ve idari bilimler ya da siyasal bilgiler fakültelerine yönlendirdi. Mezun olanlardan örgüte bağlılığı tam, yapı tarafından güvenilen ve mesleği kaldırabilecek kişiler, örgütün sözde çalışma evlerinde kampa alındı. Bu kişilere, sınavda çıkacak olan soruların yüzde 70’inin bulunduğu deneme kitapçıkları çözdürüldü.

Mülakat provası

Kaymakamlık sınavını kazananlar, başka bir eve alınarak mülakat hazırlıklarına başlandı. Nasıl giyinip nasıl konuşacakları anlatılırken, kaymakamlık mülakat provaları da yaptırıldı. Bu kişilere, referans aramada dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı, FETÖ’yle bağlarının gizlenmesi telkininde bulunuldu.

Sahte mail adresi talimatı

Çalışma evlerinde kalan kişilerin, telefon kullanmaları yasaklandı. Bunların, aileleriyle yapacakları görüşmelere evde bulunan ev telefonuyla yapmalarına izin verildi. Ayrıca internet kafelerde sahte mail adresi oluşturmaları ve şifreyi ev sorumlularına getirmeleri istenildi.

Hücre tipi yapılanma

Mülakatı olumlu sonuçlananlar, hücre tipi yapılanarak genellikle 5 veya 6 kişilik gruplar halinde dönem imamı ile tanıştırıldı. Mesleğe kabul sonrası kaymakam adaylığı sürecinde ise örgüt, sürekli adayı takip ederek örgütten kopuşu engelleyici ve örgüte bağlılığı arttırıcı strateji izledi.

Görev yerleri söylendi

Örgütün, kaymakamlığı kazanan adaylardan bir grup oluşturduğu, yapılan toplantıda adayların genellikle 2’şer grup halinde bölündüğü ve il stajı için hangi illere gideceklerinin adaylara önceden söylendiği anlaşıldı. Bu şekilde örgütün gücünü de adaylara göstererek bağlılıklarının arttırıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay