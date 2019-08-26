FETÖ’nün üst düzey yöneticisi yakalandı
Niğde’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan GESİAD üyesi ve tepe yönetimle bağlantısı bulunduğu iddia edilen firari FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
Niğde’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan GESİAD üyesi ve tepe yönetimle bağlantısı bulunduğu iddia edilen firari FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, firari FETÖ/PDY üyesi F.T., yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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