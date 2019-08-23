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FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası yöneticisi Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:29
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Ege ve Akdeniz'de iş dünyası yöneticisi Mehmet Tahir Kocakurt,Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Kocakurt, sahte pasaport ile geldiği Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Geçmeye çalıştığı Irak'tan, ABD'ye gideceği belirtilen Kocakurt, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgusunun ardından Kocakurt, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:29
  1. silahlı terör örgütüne üye olmak
  2. Mehmet Tahir Kocakurt
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