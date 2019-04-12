FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik tutuklama
Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY’nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.12 Nisan 2019 Cuma 17:41
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Çalışmalar sürüyor
Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma doğrultusunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 5'i aktif personel 15 kişinin belirlenen adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, Batman, Afyonkarahisar ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, 5'i aktif, 9'u ihraç, toplam 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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