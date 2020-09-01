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Aktüel FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 31'i yakalandı
Aktüel

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 31'i yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:33:37 -
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 31'i yakalandı
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