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FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! 17 tutuklama

Terör örgütü FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişiden 17'si tutuklandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:44
FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! 17 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklanan zanlılardan 12'sinin muvazzaf asker olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları belirtildi. Yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarla görüşme yaptıkları tespit edilen 3'ü eski askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 26 Aralık'ta İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:44
  1. Sivas
  2. Siirt
  3. Muğla
  4. Manisa
  5. Konya
  6. İzmir
  7. Mersin
  8. Aydın
  9. Ankara
  10. FETÖ operasyonu
  11. FETÖ'nün TSK yapılanması
  12. FETÖ'ye darbe
  13. tutuklama kararı

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  • ümitümit29 dk önce
    Siyasi yapılanması yargı yapılanmasına neden operasyon yapılmıyor sadece Ordu polis alt tabak iş adamı vs yakalananlar

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