FETÖ'nün tasmalı iti Enes Kanter'den alçaklık
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün tasmalı itlerinden olan Enes Kanter'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına almadı. Kanter'in alçaklığına tepki yağıyor.
Eli kanlı FETÖ'nün ABD'deki sığıntı elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı rezil bir video paylaştı.
Sözde İnsan Hakları Vakfı'nın (Human Rights Foundation) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında skandal bir kampanya gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serildi.
ABD vatandaşı olduktan sonra “Freedom” soyadını alan FETÖ'nün tasmalı itlerinden Enes Kanter de skandal organizasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına aldı.
Kalleşin yaptığı bu alçaklığa vatandaşlardan tepki yağıyor.