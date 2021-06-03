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Gündem FETÖ’nün suikast timine ceza yağdı!
Gündem

FETÖ’nün suikast timine ceza yağdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinin, 'nitelikli yağma' davasında karar çıktı. Muğla'da görülen davada FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 13:41:00 - 2021-06-03 13:42:35
FETÖ’nün suikast timine ceza yağdı!

15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıran 37 hükümlünün "nitelikli yağma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.

İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtilmişti.

Zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti. İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verilmişti.

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