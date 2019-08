FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak operasyonuyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde “Türkiye İmamı” olduğu değerlendirilen M.Y., eşi ile birlikte yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “Türkiye İmamı” olduğu değerlendirilen M.Y.’nin G.Y. ile birlikte bir adreste saklandığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri ile MİT ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.Y. ve eşi G.Y. farklı isim ile kiraladıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda M.Y. ile diğer örgüt üyeleri arasında iletişimi sağladığı öğrenilen kızı B.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptıkları aramada, 6 bin 800 TL, 2 bin 680 dolar, 15 bin 980 euro para, iki adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türkiye’yi yönetimsel olarak 5 ayrı bölgeye ayırdığı yakalanan M.Y.’nin 2014 yılı sonrasında Marmara Bölgesi’nde üst düzey yöneticilik yaptığı ve halihazırda “Türkiye İmamı” olarak değerlendirildiği ifade edildi.