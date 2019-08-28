FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" yakalandı Örgütün sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile eşi G.Y. ve kızı B.Y. gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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