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FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi imamı" enselendi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda örgütün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan yakalandı

20 Nisan 2018 Cuma 21:39
FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi imamı" enselendi

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama  kararı bulunan Erdoğan'ın saklandığı evi tespit etti.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Erdoğan'ı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri  sürüyor.

Operasyon

İzmir'de, 16 Mayıs 2016'da FETÖ/PDY'nin "okullar ve dershaneler  Türkiye sorumlusu" olduğu ileri sürülen, elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet  Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheliden 19'u tutuklanmış, dosya  kapsamında firari zanlıların arasında "Alfemo mağazalarının sahibi" Hacı Ramazan  Davulcuoğlu, terör örgütünün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan,  FETÖ/PDY'nin sözde "Doğu Anadolu sorumlusu" İhsan İnal, sözde "Güneydoğu Anadolu  sorumlusu" Mehmet Kocatürk, terör örgütünün "kadim abisi" diye bilinen, örgüt  üyeleri arasındaki her türlü anlaşmazlığı çözdüğü belirtilen Yusuf Bekmezci ile  Güneş Sürücü Kursları'nın sahibi Recep Güneş'in olduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:39
  1. İzmir

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