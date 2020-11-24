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Yerel FETÖ'nün sözde finans sorumlusu enselendi
Yerel

FETÖ'nün sözde finans sorumlusu enselendi

FETÖ'nün sözde finans uzmanı olan ve kırmızı bültenle aranan M.F.C. yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:08:00 -
FETÖ'nün sözde finans sorumlusu enselendi

Amerika'da doktora eğitimi alan ve finans uzmanı olarak bilinen ve kırmızı bülten ile aranan FETÖ üyesi M.F.C., Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Tem Şb. Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Jandarma K.lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda hakkında FETÖ/PYD Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M. F. C. isimli şahıs 22.11.2020 günü İslahiye İlçesi Serin evler mahallesinde yakalanmıştır. Şahıs İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PYD)” suçundan Kırmızı bültenle aranmakta olup, şahısla yapılan mülakatta 2011-2016 yılları arasında Amerika’da doktora eğitimi alarak Yrd.Doç.Dr.sıfatıyla Finans uzmanı olduğu öğrenilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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