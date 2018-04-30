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FETÖ'nün seçim planı! Listelere dikkat

Gazeteci Nedim Şener FETÖ'nün 24 Haziran seçimlerine yönelik stratejisi hakkında yazı kaleme aldı. Şener, milletvekili aday listelerine sızmalar olabileceğini yazdı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:22
FETÖ'nün seçim planı! Listelere dikkat

Nedim Şener'in "Aday listelerine dikkat" ismiyle paylaştığı yazısı şu şekilde,

"Her seçim gibi 24 Haziran seçimi de Türkiye için çok önemli, herkes buna hazırlanıyor. Ama bu seçimin sonuçlarını dikkatle takip eden, seçimler üzerinden varlık yokluk savaşına giren birileri daha var; Fethullahçı Terör Örgütü…

Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenme sürecini fırsat olarak görüp nasıl etkili olmaya çalıştığını gördük. Sosyal medya üzerinden tavır belirleyen firari örgüt elemanları ve muhalif kılığına girmiş sahte isimlerle açılan hesaplar üzerinden etki yaratmaya çalıştılar. Fırsatçılıklarıyla, muhalif kesimleri arkasında toplayacak belli bir aday adayının adı üzerinde yoğunlaştılar. Burada amacına ulaşamamış görünüyorlar.

Biliyorum onlar şimdiden seçimde çıkacak her sonuca göre hazırlığını yapmıştır ama şu anda önlerindeki hedefleri milletvekili aday listeleri…

SIZMAYA ÇALIŞACAKLAR

Milletvekili aday listeleri üzerinden siyaseti etkileme taktiği izleyecekler. O yüzden iktidar partisi dahi her partinin listesine aday adayı sokmaya çalışacaklardır. Parti ayrımı yapmadan söylüyorum; FETÖ milletvekili aday listelerine sızmaya çalışacaktır. Hiçbir partinin buna izin vereceğini düşünmem. Ama yüzde 10 barajını aşma potansiyeli olan her parti bu anlamda FETÖ’nün ilgi alanındadır.

FETÖ bunu elbette bilinen isimler ya da hakkında işlem yapılmış kişiler üzerinden denemeyecek. Eğer ben bu örgütü biraz olsun tanıyorsam, daha önce hiçbir yerde kullanmadığı isimleri kullanacaktır. Bunu bir fikir yürütme olarak söylemiyorum, bazı aday adayları hakkında bazı iddialar ortaya atılıyor. Partiler yazılı başvurudan sonra mülakata da tabi tutulacaklar. O yüzden tüm partilerin bütün adayları bu gözle de değerlendirmesi yerinde olacaktır.

İHBARLARA DİKKAT

Bunu söylerken, birilerinin aday adaylığının önünü kesmek için haksız yere FETÖ’cü olduğuna dair sahte ihbarlara dayalı değerlendirmelerden söz etmiyorum. Muhtemelen bu süreçte siyasi partilere bu tür ihbarlar da yağacaktır. Asla böyle bir haksızlığa da yol açılmamalı.

Biliyorum, “Yine mi FETÖ” diyenleriniz olacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından korunan bir örgüt var karşımızda. Bakın hâlâ TSK içinde kripto elemanları ancak çok sıkı denetim ve itirafçıların verdiği bilgilerle ortaya çıkıyor. Hâlâ örgüt adına para toplayanlar, hâlâ aranan firari FETÖ’cüleri saklayanlar, hâlâ gizli evleri var. Karşımızda örgütle ilişkisini eşine, anasına, babasına bile söylemeyen beyni yıkanmış kişiler olduğunu unutmalayım"

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:22
  1. Nedim Şener
  2. FETÖ üyesi
  3. 24 Haziran

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