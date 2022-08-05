İtiraf üstüne itiraf! FETÖ’nün prensi ülke ismi verdi

Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri arasında eşiyle birlikte jandarma pususuna düşerek yakalanan FETÖ'nün prenslerinden gazeteci Mehmet Gündem'in ifadesine SABAH ulaştı. Gündem, "Yunanistan tarafına gidecektik. Sonrası için bir düşüncemiz yoktu" dedi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Gündem tutuklandı. Tutuklama kararında, Gündem'in cezasının infazından kaçmak için böyle bir yönteme başvurduğu, sanık hakkında verilen adli kontrol uygulamasının sonuçsuz kaldığı vurgulanarak tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi.

Eşi de FETÖ'cüymüş

Mehmet Gündem'in birlikte kaçmaya çalıştığı eşinin de Niğde'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 23 Haziran'da gözaltına alındığı belirlendi. Mehmet Gündem ifadesinde "Tutuklu yargılandığım süreç içerisinde ben ve ailem çok yıprandık. 23 Haziran tarihinde eşim hakkında soruşturma olduğundan gözaltı işlemi yapıldı. Onun hakkında soruşturma olduğunu öğrendik. Eşimin benim yaşadığım süreci kaldıramayacağını düşünerek böyle bir yol düşündüm" dedi.

FETÖ elebaşıyla 11 günü kitaplaştırdı

Milliyet Gazetesi'nin eski köşe yazarı olan, Zaman Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Yeni Şafak ve TRT Haber'de çalışan Mehmet Gündem, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu birçok siyasetçinin biyografisini kaleme aldı. Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü kitaplaştıran Gündem, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın yönetici, üye ve çalışanlarına yönelik soruşturması kapsamında, 1 Kasım 2017'de gözaltına alınarak tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilen Gündem'in dosyası istinaf mahkemesinde bekliyor.