FETÖ’nün polis akademisi yapılanmasına operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital dokümanlarda, Balıkesir Polis Akademisinden ilişiği kesilen, örgütün ‘mahrem imamlarıyla’ irtibatları bulunan 4 hukuk fakültesi, 2 tıp fakültesi, 1 mühendislik fakültesi, 1 sosyal bilimler fakültesi, 1 işletme ve psikoloji bölümü öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 üniversite büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı ile SGK kaydı bulunmayan 2 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon 10 kişi yakalanırken firari 5 şüpheliden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.



Samsun, İstanbul ve Çorum'da Bank Asya’ya FETÖ elebaşının talimatıyla para yatıran ve Bylock kullanan örgüt mensuplarına düzenlenen operasyonda ise SGK'de aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç edilen polis, ebe ve vergi müfettişi 9 kişi yakalandı. Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan H.Y, İ.A, M.A. ve Y.A. ise Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Görevinden ihraç edilen eski komiser İ.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Adana'da FETÖ’nün ‘mahrem imamları’ ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi B.F.T. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.