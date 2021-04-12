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Gündem FETÖ'nün para kasaları enselendi
Gündem

FETÖ'nün para kasaları enselendi

Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağladığı belirtilen şahıslar gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 09:06:00 -
FETÖ'nün para kasaları enselendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen, 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi.Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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