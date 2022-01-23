FETÖ'nün önünden Anıtkabir'in önüne

Melih Altkınok, Sabah gazetesindeki yazısında, TELE 1 canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunan ve sonrasında tutuklanan Sedef Kabaş'ın maskesini indirdi. FETÖ'nün kapatılan yayın organlarının önünde direnişe geçip, yargıyla başını belaya sokunca Anıtkabir pozu paylaşan Kabaş'ı isim vermeden eleştiren Altınok, "kripto" görmek isteyenlerin söz konusu tiplere bakmasını önerdi. İşte Altınok'un taşı gediğine koyan o yazısı:

"Kripto nedir diye merak eden varsa...

Elektronik paradan bahsetmiyorum...

FETÖ'nün kapatılan yayın organlarının önünde direnişe geçip, yargıyla başını belaya sokunca Anıtkabir pozu paylaşanlar sözünü ettiğim...

Ortaya çıkan onca şeye rağmen hâlâ firari FETÖ'cülerin tweet'lerini RT edip "Cumhuriyet kadını" pozu kesenler...

Meslektaşlarının eleştirileri karşısında hemen soluğu mahkemede alıp, kendisi hakkında bir hukuki soruşturma başladığında "yargı sopasını kullanıyorlar" diye ikiyüzlülük yapanlar...

Hele hele ifadeye götürülürken, o zor anlarda dahi, ellerini arkada bağlayıp "Ters kelepçe vurdular" diye propaganda yapmayı "akıl etmek" falan...

Hiç şüpheniz olamasın ki katıksız FETÖ taktiğidir bunlar.

Gören görüyor...

Peki ya hâlâ inat edenler?

Hakaret etmeden konuşamayan ve koskoca bir muhalefeti "ucuz küfürbazlığa" indirgeyip kriminalize eden bu tiplerin provokasyonlarına destek olanlar...

Olan biteni anlamak için aynı delikten daha kaç kez ısırılmaları gerekiyor?

İnatları kime?"