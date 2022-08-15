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Yerel FETÖ’nün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakayı ele verdi
Yerel

FETÖ’nün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakayı ele verdi

Afyonkarahisar’da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ’nün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 18:33:00 - 2022-08-16 00:41:30
FETÖ’nün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakayı ele verdi

Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme ağı Bylock ve Eagle kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan örgütün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğümüzce yürütülen müşterek çalışma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda; 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan Bylock ve Eagle kullanıcısı K.Ü. isimli şahıs; Erkmen Fevzi Çakmak mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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Yorumlar

yaşamak güzel

ya bu hainleri saklayanlara neden veza verilmiyor yazıklar olsun böyle adalet sistemine bu vatan hainlerini saklayanlara da aynı ceza verilmeli yakalananlar gibi.

Kadir

Cok buyuk haksizliklar yasaniyor fetonun ogretmenlerinin imamina sekiz yil ceza veriliyor bence cok az . simdi halen universitede ogrenci olup kamuda hic gorev yapmamis sorumlulugunu feto icin istismar edememis etmemis birilerinede iltisaktan ayni ceza veriliyor ve hapiste yatiriliyor .fetoculuk yapan ogretmenlere o gorevleri yaptiran veren imaminada ayni ceza verliyor ne ise kader ve allah cc adildir diyelim insanlar zulmetsede cezayi insanlar veriyor gibi gorunsede cezayi veren verdiren o ki Allahtir bir adaleti vardir
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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