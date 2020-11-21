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Yerel FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon! Onlarca gözaltı var
Yerel

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon! Onlarca gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında, FETÖ'nün üniversite öğrencileri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 39 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:52:00 -
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon! Onlarca gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 39 şahıs gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13 Kasım tarihinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 29 şahıstan 5’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde adı geçen 17 şahsa yönelik 20 Kasım’da İstanbul merkezli 9 ilde ve 21 Kasım’da yine İstanbul merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şahıs yakalanırken, 1 şahıs korona virüs olması nedeniyle gözaltına alınamadı.

Soruşturma kapsamında 6 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 11 şahıs ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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