'FETÖ'nün mütevelli heyeti' davasında ara karar

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulu'nda oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say ve Veysel Akdoğan ile iş adamlarının da aralarında yer aldığı 23'ü tutuklu 73 sanık hazır bulundu.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın ve Emrah Şenyuva, tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz sanık Rahman Kayımtu da Trabzon Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Bazı tanıklar, izleyiciler ve avukatların da yer aldığı duruşma, tanık ifadelerinin alınması ile dava dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yönelik sanıkların savunmalarıyla sürdü.

Tanıklardan bazıları mahkeme başkanının tanıklıktan çekilme hakkı olduğunu hatırlatması üzerine tanıklık yapmaktan vazgeçti.

Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksik hususların giderilerek tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan sanıklar, tanıkların aleyhlerindeki ifadelerine katılmadıklarını, savcılık ve soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti.

Sanıklardan bazıları ise MASAK raporuna göre Bank Asya'da bulunan hesaplarındaki parasal işlemlerin ticari işlemlerden ibaret olduğunu ve dini saiklerle hesap açtıklarını söyleyerek tahliye ile beraat talebinde bulundu.

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti cumhuriyet savcısına esas hakkında mütalaasını sordu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkında mütalaası için mahkeme heyetinden süre talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu bulunan ve adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanan sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Heyet, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

İddianameden

İddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla sağlanan haksız geliri örgüt ile ona yakın kuruluşlara aktardıkları belirtildi.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesapları bulunduğu, bazılarının "ByLock" kullandıkları iddianamede yer alıyor.