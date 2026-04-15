Fetö'nün 'muavenet' ağı çökertildi: 9 ilde operasyon, 43 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 9 ilde 50 şüpheli hakkında operasyon kararı veridi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ‘Signal’ ile haberleşme sağladıkları ve “muavenet” adı altında para topladığı ve bu paraları örgüt ile bağlantılı hesaplar üzerinden dağıttığı tespit edildi.

FETÖ Terör Örgütüne yönelik Mersin merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 50 şüphelinin örgüt ile bağlantısı tespit edildi. Bu şüphelilerden bir kısmının yurtdışında, bir kısmının cezaevinde olduğu belirlendi.

Yapılan operasyonda 43 şüpheli “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet,Örgüte Üye Olmakla Birlikte Yardım ve Yataklık Etme” suçlarından gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde örgüt mensubu H.K.’nın, “Signal” uygulaması üzerinden yurt dışındaki diğer örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.

H.K.’nın 2017-2025 yılları arasında kendisi ve çevresindeki, “Yusuf ve Yusuf aileleri” olarak tabir edilen örgüt mensuplarından “muavenet” adı altında para topladığı ortaya çıkarıldı.

Toplanan bu paraların ise örgütle bağlantılı kişiler adına açılan hesaplar üzerinden dağıtımının organize edildiği tespit edildi.

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar Mersin başta olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla, Erzurum ve Adana’da gerçekleştirildi.

43 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda bazı örgüt üyelerinin yurt dışında bazılarının da cezaevinde bulunduğu açıklandı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN VE AKTİF ÇALIŞANLAR VAR

Hakkında işlem başlatılan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş ve aktif çalışan emniyet mensuplarının, askeri personel, öğretmen, mühendis, hemşire, kuran kursu öğreticisi ve özel sektör çalışanlarının olduğu tespit edildi.

Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 46 adet cep telefonu, 8 adet HDD, 7 adet Flash bellek, 8 adet bilgisayar, 5 adet tablet, 7 adet hafıza kartı ile 1 adet e-imza kartı ile 101 bin 150 TL nakit para ve 2 adet 1 USD ele geçirildi.