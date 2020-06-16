FETÖ'nün medya yapılanması davasında Yargıtay kararı sonrası 6 tahliye

İSTANBUL (AA) - Yargıtay'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında 25 sanık hakkında verilen hükmü kısmen bozmasının ardından, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hüküm kurulan 29 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması dava dosyasına ilişkin temyiz incelemesini bitirdi ve 6 Mart 2020'de kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Abdullah Kılıç, Hanım Büşra Erdal, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç ve Ufuk Şanlı hakkındaki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği, savunmaların eksiksiz sergilendiği, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin kanundaki suç tipine uyduğu ve yaptırımın kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığını belirten daire, temyiz davasının reddi ve hükümlerin onanmasını kararlaştırdı.

- 8 sanığın cezasına bozma kararı

Yüksek mahkeme, diğer sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında ise FETÖ ile iltisaklı kuruluşlarda çalışma, iltisaklı banka nezdinde hesap kayıtlarının olmasından ve bu hesapları kullanmalarından ibaret eylemlerinin sanıkların örgüt üyesi olarak kabul edilmelerine yeterli olmadığının gözetilmediğine kanaat getirdi.

Bu sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma yapılmasını kanuna aykırı sayan yüksek mahkeme, diğer sanıklardan Azmi Kalyoncu hakkında eksik araştırma yapılması, Ali Akkuş'un hukuki durumunun değerlendirilmemesi, Atilla Taş'ın ise hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek eylemlerinin kül halinde terör örgütüne yardım olarak değerlendirilmesinin de kanuna aykırı olduğunu bildirdi.

Bu sanık ve sanık avukatlarının temyiz itirazlarının bu gerekçelerle yerinde görüldüğünü belirten daire, Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Azmi Kalyoncu, Ali Akkuş ve Atilla Taş yönünden verilen hükümlerin bozulmasına karar verdi.

Daire, Ali Akkuş'un adli kontrol uygulanarak tahliyesine, tutuklu bulunan diğer sanıklarla ilgili tahliye taleplerinin reddine de hükmetti.

- Mahkeme 6 tutuklu sanığı tahliye etti

Yargıtay ilamının ulaştığı, yargılamayı gerçekleştirip hüküm kuran İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni bir tensip tutanağı hazırladı.

Mahkeme heyeti, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı doğrultusunda haklarındaki hükümler bozulan tutuklu sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın, tutuklulukta geçirdikleri süre, suça ilişkin yasada öngörülen infaz süreleri, tutuklu kaldıkları süre ve adli kontrollerin yeterli olacağı kanaatiyle tahliyesine kararı verdi.

Bu sanıklarla ilgili "yurt dışına çıkış yasağı" ve "ayda bir evlerine en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasını da tensiple açıklayan heyet, bozulan dosyayla ilgili ilk duruşmanın 4 Kasım'da yapılmasını kararlaştırdı.

- Dava süreci

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı.



Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.



Mahkeme heyeti, haklarında "anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılmaları talep edilen sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da beraatlerini kararlaştırmıştı.



Sanık Atilla Taş'ın, ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy'un imza atmak şeklinde düzenlenen adli kontrol kararının kaldırılmasını, yurt dışına çıkış yasağının ise devamını kararlaştırdı



Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırmıştı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.

- İstinaftan onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece karara bağlanan davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlamış, verilen kararda usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığından istinaf başvurularının esastan reddine hükmetmişti.

Ceza Dairesi'nin kararında, sanık Atilla Taş'ın, ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcıvekili, Cumhuriyet Savcısı ve sanıkların yaptığı istinaf başvurularının da esastan reddine karar verildiği aktarılmıştı.

Ayrıca, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatine ilişkin yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine, tutuklu 19 sanığın bu hallerinin devamına karar verilmişti.