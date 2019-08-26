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FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:11
FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:11
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