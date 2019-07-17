FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan çift yakalandı
Terör örgütünün İzmir'deki mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aranan çift, Mersin’in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:53
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)İzmir mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen çift, Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin İzmir'deki mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle aranan Y.B. ve eşi M.B'nin Tarsus'ta oldukları belirlendi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları da öğrenilen zanlılar, polis tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste gözaltına alındı.
Şüphelilerin İzmir’e gönderileceği bildirildi.
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