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Yerel FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Yerel

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi. Ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:15:00 -
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısına yönelik Kahramanmaraş merkezli Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısına ve ankesör aramalarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli Kahramanmaraş'ta, 1'er şüpheli ise diğer illerde yakalandı. Operasyonda halen görevde olan 1 öğretmen, açığa alınmış 1 astsubay, 4 kapatılan polis akademisi eski öğrencisi ile 2 harp okulu eski öğrencisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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